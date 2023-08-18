Медики ЗСУ витягнули з пораненого хвостовик від міни

https://racurs.ua/ua/n186319-medyky-zsu-vytyagnuly-z-poranenogo-hvostyk-vid-miny-foto.html

Ракурс

В одному з прифронтових госпіталів медики знайшли в тілі військовослужбовця хвостовик від міни під час дообстеження.

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Медичні сили ЗСУ 18 серпня розповіли, що на місце викликали бригаду саперів, які перевірили, чи безпечно буде проводити хірургічне втручання. Після перевірки лікарі провели операцію та успішно витягнули хвостовик.

Стан військовослужбовця зараз стабільний — його готують до подальшої медичної евакуації та реабілітації.