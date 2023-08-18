Заступник комбата змушував військових будувати йому будинок. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n186318-zastupnyk-kombata-zmushuvav-viyskovyh-buduvaty-yomu-budynok-pid-odesou-foto.html

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Заступник командира батальйону одної з військових частин Одеської області майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

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З серпня 2022 року офіцер наказав солдатам замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати для нього маєток під Одесою. Бійці за весь час роботи будівельниками отримували зарплату військовослужбовців, а держава зазнала за цей час збитки на суму понад 2 млн грн. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Заступнику командира повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень — ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, військовий комісар одного з районів Закарпатської області змушував солдат будувати його маєток. У ДБР встановили, що з березня 2023 року солдати замість служби проводили будівельні роботи, а наказ про це надав начальник одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки.