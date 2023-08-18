Временный мэр Запорожья незаконно обогатился на 9 млн грн, считают в НАПК

https://racurs.ua/n186324-vremennyy-mer-zaporojya-nezakonno-obogatilsya-na-9-mln-grn-schitaut-v-napk.html

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НАЗК знайшли ознаки незаконного збагачення майже на 9 мільйонів гривень у тимчасового мера Запоріжжя Анатолія Куртєва

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У серпні минулого року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи НАБУ виявили та вилучили майже 600 тис. грн, 230 тис. дол. та 650 євро.

Куртєв заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру.

Його помічник, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти, належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли.

Агентство виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення — незаконного збагачення, та надіслало докази до НАБУ для розслідування.

Що відомо про Куртєва

З січня 2014 р. по травень 2016 р. — завідувач «Леваневського» кладовища СКП «Запорізька ритуальна служба».

У 2020 пройшов у Запорізьку міську раду від партії «Слуга народу».

З травня 2016 р. по квітень 2021 р. — виконувач обов’язки начальника, начальник КУ «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» Запорізької обласної ради.

З 23 квітня 2021 року по наш час — секретар Запорізької міської ради.

З 29 вересня 2021 р. по теперішній час — в.о. міського голови Запоріжжя.

25 червня 2021 року мер Запоріжжя Володимир Буряк підписав розпорядження про звільнення Куртєва з посади секретаря міської ради. Причиною було названо порушення закону «Про запобігання корупції» через подачу неправдивих відомостей у декларації, однак 2 липня суд призупинив дію розпорядження.

Куртєв занесений у базу Миротворець за кваліфікацією «Мародерство» з іншими чиновниками Запорізької області та міста Запоріжжя через звинувачення у розкраданні гуманітарної допомоги.