Последнее турецкое предупреждение – США угрожают санкциями Анкаре за формирование теневого флота танкеров

https://racurs.ua/n186330-poslednee-tureckoe-preduprejdenie-ssha-ugrojaut-sankciyami-ankare-za-tenevoy-flot-tankerov.html

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Влада США попередила уряд Туреччини про «реальний ризик» запровадження обмежень проти турецьких компаній, які допомагають росії обходити санкції.

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Wall Street Journal з посиланням на західних чиновників пише, що Вашингтон дуже стурбований тим, як Туреччина допомагає росії оминати санкції. Зокрема, через Туреччину до рф, за словами чиновників, надходить західна електроніка, а турецькі порти продовжують приймати російські судна під санкціями.

Ми ведемо постійний діалог із турецьким урядом з цих питань. Ми щиро сподіваємося, що нам вдасться уникнути сценарію, за якого турецька компанія буде піддана санкціям, — заявило одне з джерел видання.

Окреме занепокоєння американських чиновників викликає «тіньовий» флот, що функціонує через Туреччину, який допомагає росії постачати нафту в країни Азії, обминаючи при цьому встановлену країнами G7 стелю цін.

За даними WSJ, одним із найбільших операторів «тіньового» флоту є турецька компанія Beks Ship Management, заснована понад десять років тому. Станом на 2021 її флот налічував шість судів. З того часу фірма почала стрімко розвиватися, а до серпня 2023 року її флот налічував уже 41 судно загальною вартістю 782 млн дол. Загальна вартість флоту компанії за два з половиною роки збільшилася приблизно вдесятеро.

Представник Beks Ship Management Джеміль Ерсоз заявив журналістам, що судна купували через банки Франції, Китаю, Японії, Тайваню та Австралії. Він заявив, що фінансування не надходило із росії.

WSJ зазначає, що Beks Ship Management — не єдина компанія у російському «тіньовому» флоті. За даними видання, сотні суден у всьому світі, що належать фірмам з Греції, Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини, допомагають московитам обходити санкції. При цьому самі компанії уникають вторинних санкцій завдяки тому, що працюють за рамками звичайних галузевих стандартів.

Нагадаємо, у грудні 2022 року набуло чинності нафтове ембарго Євросоюзу, яке забороняє країнам ЄС закуповувати російську нафту, що постачається морем. Тоді ж була введена цінова стеля, серед іншого забороняє західним страховим компаніям страхувати судна, що перевозять російську нафту за ціною, вищою від встановленої стелі. З огляду на всіх цих обмежень росія почала формувати «тіньовий» флот.