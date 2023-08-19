Силы ПВО уничтожили 15 из 17-ти «Шахедов» рф, атаковавших Украину ночью

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Сили протиповітряної оборони Збройних сил України під час нічної повітряної атаки окупаційної армії росії 19 серпня знищили 15 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

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Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запускали «Шахеди» з північного напрямку. Загалом за час повітряної атаки ворог випустив 17 ударних дронів з району Курська.

У північних та центральних, а також західних областях працювала протиповітряна оборона.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників, — розповіли військові.

Також за минулу добу ППО вдалося знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу «Ланцет».

Нагадаємо, минулої ночі вночі російська армія атакувала Україну ударними дронами. У багатьох областях оголошували повітряну тривогу.