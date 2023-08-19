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Силы ПВО уничтожили 15 из 17-ти «Шахедов» рф, атаковавших Украину ночью
Силы ПВО уничтожили 15 из 17-ти «Шахедов» рф, атаковавших Украину ночьюhttps://racurs.ua/n186335-sily-pvo-unichtojili-15-iz-17-ti-shahedov-rf-atakovavshih-ukrainu-nochu.htmlРакурс
Сили протиповітряної оборони Збройних сил України під час нічної повітряної атаки окупаційної армії росії 19 серпня знищили 15 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
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Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти запускали «Шахеди» з північного напрямку. Загалом за час повітряної атаки ворог випустив 17 ударних дронів з району Курська.
У північних та центральних, а також західних областях працювала протиповітряна оборона.
Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників, — розповіли військові.
Також за минулу добу ППО вдалося знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу «Ланцет».
Нагадаємо, минулої ночі вночі російська армія атакувала Україну ударними дронами. У багатьох областях оголошували повітряну тривогу.
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