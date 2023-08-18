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Потерял голову от красоты украинской земли - видео работы Третьей штурмовой бригады
Потерял голову от красоты украинской земли — видео работы Третьей штурмовой бригадыhttps://racurs.ua/n186334-poteryal-golovu-ot-krasoty-ukrainskoy-zemli-video-raboty-tretey-shturmovoy-brigady.htmlРакурс
Росіянам «зносить башню» від роботи Третьої штурмової бригади. Як видно з відео, поширеного бригадою, — у прямому сенсі цього слова.
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Вздовж однієї з лісосмуг під Бахмутом було зафіксовано рух живої сили противника. Декілька влучних мінометних пострілів, і окупанти знищені на місці — аж голови полетіли.
Постарались бійці 1-го механізованого батальйону бригади.
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