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Ракурс
Потерял голову от красоты украинской земли - видео работы Третьей штурмовой бригады

Потерял голову от красоты украинской земли — видео работы Третьей штурмовой бригады

18 авг 2023, 22:14
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Росіянам «зносить башню» від роботи Третьої штурмової бригади. Як видно з відео, поширеного бригадою, — у прямому сенсі цього слова.


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Вздовж однієї з лісосмуг під Бахмутом було зафіксовано рух живої сили противника. Декілька влучних мінометних пострілів, і окупанти знищені на місці — аж голови полетіли.

Постарались бійці 1-го механізованого батальйону бригади.

Источник: Ракурс


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