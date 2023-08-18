Втратив голову від краси української землі - відео роботи Третьої штурмової бригади

https://racurs.ua/ua/n186334-vtratyv-golovu-vid-krasy-ukrayinskoyi-zemli-video-roboty-tretoyi-shturmovoyi-brygady.html

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Росіянам «зносить башню» від роботи Третьої штурмової бригади. Як видно з відео, поширеного бригадою, — у прямому сенсі цього слова.

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Вздовж однієї з лісосмуг під Бахмутом було зафіксовано рух живої сили противника. Декілька влучних мінометних пострілів, і окупанти знищені на місці — аж голови полетіли.

Постарались бійці 1-го механізованого батальйону бригади.