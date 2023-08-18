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Президент підписав закон про обмеження змін до бюджету - на цьому наполягав МВФ
Президент підписав закон про обмеження змін до бюджету — на цьому наполягав МВФhttps://racurs.ua/ua/n186333-prezydent-pidpysav-zakon-pro-obmejennya-zmin-do-budjetu-na-comu-napolyagav-mvf.htmlРакурс
Президент Зеленський підписав законопроект про обмеження змін до держбюджету, на яких наполягав МВФ.
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Серед іншого, він передбачає:
відновлення передбачених ст. 52 Бюджетного кодексу умов внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану;
необхідність позитивного висновку Мінфіну для внесення змін до закону про державний бюджет;
відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації);
відновлення у поточному році розробки Стратегії управління державним боргом;
передбачено, що у 2023−2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.
Цей закон Рада в цілому ухвалила 27 липня. Йдеться про забезпечення передбачуваності бюджетної політики, збалансованості бюджету та посилення боргової стійкості.