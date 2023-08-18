Президент підписав закон про обмеження змін до бюджету - на цьому наполягав МВФ

відновлення передбачених ст. 52 Бюджетного кодексу умов внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану;

необхідність позитивного висновку Мінфіну для внесення змін до закону про державний бюджет;

відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації);

відновлення у поточному році розробки Стратегії управління державним боргом;