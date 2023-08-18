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Ракурс
П'ять одиниць техніки окупантів за шість годин - відео ударів FPV-дронами

П’ять одиниць техніки окупантів за шість годин — відео ударів FPV-дронами

18 сер 2023, 21:12
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За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували «очі» 30 бригади, вразили п’ять одиниць ворожої техніки.


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Відео бойової роботи на Бахмутському напрямку опубліковано 18 серпня командувачем сухопутних сил Олександром Сирським.

Вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО «А» та аеророзвідники 30-ї ОМБр «Команда В’ялого». За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували очі 30-ї бригади, вразили 5 одиниць ворожої техніки — дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК «Стріла» та КамАЗ, — йдеться у коментарі Сирського під відео.

Джерело: Ракурс


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