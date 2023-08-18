Ракурсhttps://racurs.ua/
Пять единиц техники оккупантов за шесть часов — видео ударов FPV-дронами
Пять единиц техники оккупантов за шесть часов — видео ударов FPV-дронамиhttps://racurs.ua/n186332-pyat-edinic-tehniki-okkupantov-za-shest-chasov-video-udarov-fpv-dronami.htmlРакурс
За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували «очі» 30 бригади, вразили п’ять одиниць ворожої техніки.
.
Відео бойової роботи на Бахмутському напрямку опубліковано 18 серпня командувачем сухопутних сил Олександром Сирським.
Вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО «А» та аеророзвідники 30-ї ОМБр «Команда В’ялого». За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували очі 30-ї бригади, вразили 5 одиниць ворожої техніки — дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК «Стріла» та КамАЗ, — йдеться у коментарі Сирського під відео.
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...