Пять единиц техники оккупантов за шесть часов — видео ударов FPV-дронами

За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували «очі» 30 бригади, вразили п’ять одиниць ворожої техніки.

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Відео бойової роботи на Бахмутському напрямку опубліковано 18 серпня командувачем сухопутних сил Олександром Сирським.

Вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО «А» та аеророзвідники 30-ї ОМБр «Команда В’ялого». За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували очі 30-ї бригади, вразили 5 одиниць ворожої техніки — дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК «Стріла» та КамАЗ, — йдеться у коментарі Сирського під відео.