росія хоче продавати зерно в Африку за посередництва Туреччини та допомогою Катара

https://racurs.ua/ua/n186331-rosiya-hoche-prodavaty-zerno-v-afryku-za-poserednyctva-turechchyny-ta-dopomogou-katara.html

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Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню «зернову угоду».

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Bild пише це, посилаючись на дані, отримані зі службового листування між МЗС і посольствами рф і Туреччини.

Турецька сторона виступить як організатор, а Катар як спонсор поставок. За новою угодою російське зерно возитимуть до бідних країн, переважно в Африці. Чи буде серед цього зерна крадене українське, не вказано.

Голова МЗС Туреччини при цьому проситиме Москву відновити колишню угоду, щоб зерно вивозили та з України. Нову угоду можуть укласти вже цими вихідними в Будапешті, пише Bild. Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан пропонує діяти під егідою ООН.

Також документи свідчать, що Москва заздалегідь попередила Анкару про рішення вийти із зернової угоди. За її умовами російське зерно постачатиметься переважно до бідних країн Африки. Туреччина виступить як організатор, Катар, — як спонсор поставок.