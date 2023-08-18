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Президент подписал закон об ограничении изменений в бюджет – на этом настаивал МВФ
Президент подписал закон об ограничении изменений в бюджет — на этом настаивал МВФhttps://racurs.ua/n186333-prezident-podpisal-zakon-ob-ogranichenii-izmeneniy-v-budjet-na-etom-nastaival-mvf.htmlРакурс
Президент Зеленський підписав законопроект про обмеження змін до держбюджету, на яких наполягав МВФ.
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Серед іншого, він передбачає:
відновлення передбачених ст. 52 Бюджетного кодексу умов внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану;
необхідність позитивного висновку Мінфіну для внесення змін до закону про державний бюджет;
відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації);
відновлення у поточному році розробки Стратегії управління державним боргом;
передбачено, що у 2023−2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.
Цей закон Рада в цілому ухвалила 27 липня. Йдеться про забезпечення передбачуваності бюджетної політики, збалансованості бюджету та посилення боргової стійкості.
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