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Ракурс
Президент подписал закон об ограничении изменений в бюджет – на этом настаивал МВФ

Президент подписал закон об ограничении изменений в бюджет — на этом настаивал МВФ

18 авг 2023, 22:01
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Президент Зеленський підписав законопроект про обмеження змін до держбюджету, на яких наполягав МВФ.


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Серед іншого, він передбачає:

  • відновлення передбачених ст. 52 Бюджетного кодексу умов внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану;

  • необхідність позитивного висновку Мінфіну для внесення змін до закону про державний бюджет;

  • відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації);

  • відновлення у поточному році розробки Стратегії управління державним боргом;

  • передбачено, що у 2023−2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.

Цей закон Рада в цілому ухвалила 27 липня. Йдеться про забезпечення передбачуваності бюджетної політики, збалансованості бюджету та посилення боргової стійкості.

Источник: Ракурс


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