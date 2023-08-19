Спецслужбы рф вербовали в Польше беженцев из Украины - Washington Post

https://racurs.ua/n186345-specslujby-rf-verbovali-v-polshe-bejencev-iz-ukrainy-washington-post.html

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Правоохоронні органи Польщі викрили групу завербованих російськими спецслужбами українських біженців — вони мали стежити за перевезенням зброї для України та готувати диверсії.

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Як пише The Washington Post, у головному розвідувальному управлінні генштабу збройних сил росії доручали завербованим особам вести розвідку морських портів Польщі, встановлювати відеокамери вздовж залізниць та закладати пристрої стеження у військових вантажах, пише видання. Також російські спецслужби ставили завербованим завдання пускати під укіс поїзди, які перевозять зброю для України.

Польща затримала 12 українських біженців, одного росіянина і трьох громадян білорусі. Польський правоохоронець, який бере участь у розслідуванні, повідомив WP, що їм було доручено вчиняти підпали і вбивства.

За даними Служби внутрішньої безпеки Польщі (ABW), москва вербувала біженців, використовуючи, зокрема, російськомовні Telegram -канали. Оголошення для потенційних диверсантів розміщалися серед пропозицій про роботу та оренду житла. В оголошеннях обіцяли заплатити кілька доларів за розміщення антиамериканських та антинатовських гасел. Після цього пропонувалися складніші завдання за більшу платню. Завербованим платили криптовалютою та банківськими переказами з невідстежуваних рахунків, — вказує видання.

Польські правоохоронці виявили потенційних диверсантів випадково. Уважний перехожий помітив об'єктив камери, що визирав з-за кущів на важливій ділянці траси та повідомив про це правоохоронцям.