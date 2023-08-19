Ракурсhttps://racurs.ua/
В центре Чернигова всю ночь будет работать уличное освещение, фото: «Высокий вал»
Ракетный удар по Чернигову — уличное освещение всю ночь будет гореть для предотвращения мародерстваhttps://racurs.ua/n186368-raketnyy-udar-po-chernigovu-ulichnoe-osveschenie-vsu-noch-budet-goret-dlya-predotvrascheniya.htmlРакурс
Рашисти сьогодні, 19 серпня, завдали ракетного удару по центру Чернігова.
.
Всю ніч у центральній частині міста працюватиме вуличне освітлення, щоб попередити можливі випадки мародерства. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.
Комунальні служби Чернігова зараз працюють в центрі міста, ліквідовуючи наслідки ракетного удару. Окрім локації довкола музично-драматичного театру, де правоохоронці проводять слідчі дії, фіксуючи злочин рф, — зазначив він.
У прес-службі поліції Чернігівщини повідомляють, що для уникнення можливого мародерства залучені додаткові патрулі правоохоронців.
Також наразі правоохоронці здійснюють обходи 66 постраждалих будівель у центрі Чернігова (загалом це близько 500 квартир) — для того, щоб впевнитися, що всі вціліли. Поліцейські також зафіксували пошкодження 64 автомобілів містян.
Працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та дві криміналістичні лабораторії, поблизу місця ракетного удару, а також у будівлі Чернігівського райуправління поліції розгорнуті пункти приймання заяв від постраждалих громадян.
Ми маємо чітко задокументувати цей воєнний злочин для того, щоб це лягло в скарбничку доказової бази злочинів проти людства російської федерації, — наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який прибув у Чернігів.
Зазначається, що внаслідок влучання російської ракети сталося руйнування даху Драмтеатру з послідуючою пожежею. Крім того, на даху одного з будинків також розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь.
Вибуховою хвилею пошкоджено автівки, вікна та двері у довколишніх житлових багатоповерхових будинках та магазинах, інших обʼєктах цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по центру Чернігова загинули семеро людей, ще 140 звернулися за медичною допомогою.
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...