В центре Чернигова всю ночь будет работать уличное освещение, фото: «Высокий вал»

https://racurs.ua/n186368-raketnyy-udar-po-chernigovu-ulichnoe-osveschenie-vsu-noch-budet-goret-dlya-predotvrascheniya.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 19 серпня, завдали ракетного удару по центру Чернігова.

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Всю ніч у центральній частині міста працюватиме вуличне освітлення, щоб попередити можливі випадки мародерства. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Комунальні служби Чернігова зараз працюють в центрі міста, ліквідовуючи наслідки ракетного удару. Окрім локації довкола музично-драматичного театру, де правоохоронці проводять слідчі дії, фіксуючи злочин рф, — зазначив він.

У прес-службі поліції Чернігівщини повідомляють, що для уникнення можливого мародерства залучені додаткові патрулі правоохоронців.

Також наразі правоохоронці здійснюють обходи 66 постраждалих будівель у центрі Чернігова (загалом це близько 500 квартир) — для того, щоб впевнитися, що всі вціліли. Поліцейські також зафіксували пошкодження 64 автомобілів містян.

Працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та дві криміналістичні лабораторії, поблизу місця ракетного удару, а також у будівлі Чернігівського райуправління поліції розгорнуті пункти приймання заяв від постраждалих громадян.

Ми маємо чітко задокументувати цей воєнний злочин для того, щоб це лягло в скарбничку доказової бази злочинів проти людства російської федерації, — наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який прибув у Чернігів.

Зазначається, що внаслідок влучання російської ракети сталося руйнування даху Драмтеатру з послідуючою пожежею. Крім того, на даху одного з будинків також розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь.

Вибуховою хвилею пошкоджено автівки, вікна та двері у довколишніх житлових багатоповерхових будинках та магазинах, інших обʼєктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по центру Чернігова загинули семеро людей, ще 140 звернулися за медичною допомогою.