Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ночью неизвестный добрый беспилотник упал на здание вокзала в Курске, в Москве отбили атаку БПЛА

Ночью неизвестный добрый беспилотник упал на здание вокзала в Курске, в Москве отбили атаку БПЛА

20 авг 2023, 08:16
999

В росії вночі було неспокійно — повідомляють про нічну атаку безпілотників на Курськ та Москву.


.

У Курську на території вокзалу вибило скло та загорівся дах. Місцева влада повідомляє про 5 постраждалих.

Мер Москви, в свою чергу, заявив, що на території області виявили БпЛА, який пізніше був «посаджений» засобами РЕБ. Постраждалих та руйнувань немає.

Московські аеропорти уже звично лякалися і зупиняли роботу, влада оголошувала план «Кавьор»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров