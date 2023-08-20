Ночью неизвестный добрый беспилотник упал на здание вокзала в Курске, в Москве отбили атаку БПЛА

https://racurs.ua/n186369-nochu-neizvestnyy-dobryy-bespilotnik-upal-na-zdanie-vokzala-v-kurske-v-moskve-otbili-ataku-bpla.html

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В росії вночі було неспокійно — повідомляють про нічну атаку безпілотників на Курськ та Москву.

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У Курську на території вокзалу вибило скло та загорівся дах. Місцева влада повідомляє про 5 постраждалих.

Мер Москви, в свою чергу, заявив, що на території області виявили БпЛА, який пізніше був «посаджений» засобами РЕБ. Постраждалих та руйнувань немає.

Московські аеропорти уже звично лякалися і зупиняли роботу, влада оголошувала план «Кавьор»