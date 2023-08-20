Вночі невідомий добрий безпілотник впав на вокзал у Курську, в Москві відбили атаку БПЛА

Вночі невідомий добрий безпілотник впав на будівлю вокзалу в Курську, в Москві відбили атаку безпілотників

https://racurs.ua/ua/n186369-vnochi-nevidomyy-dobryy-bezpilotnyk-vpav-na-budivlu-vokzalu-v-kursku-v-moskvi-vidbyly-ataku.html

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В росії вночі було неспокійно — повідомляють про нічну атаку безпілотників на Курськ та Москву.

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У Курську на території вокзалу вибило скло та загорівся дах. Місцева влада повідомляє про 5 постраждалих.

Мер Москви, в свою чергу, заявив, що на території області виявили БпЛА, який пізніше був «посаджений» засобами РЕБ. Постраждалих та руйнувань немає.

Московські аеропорти уже звично лякалися і зупиняли роботу, влада оголошувала план «Кавьор»