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Ракурс
Вночі невідомий добрий безпілотник впав на будівлю вокзалу в Курську, в Москві відбили атаку безпілотників

Вночі невідомий добрий безпілотник впав на вокзал у Курську, в Москві відбили атаку БПЛА

20 сер 2023, 08:16
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В росії вночі було неспокійно — повідомляють про нічну атаку безпілотників на Курськ та Москву.


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У Курську на території вокзалу вибило скло та загорівся дах. Місцева влада повідомляє про 5 постраждалих.

Мер Москви, в свою чергу, заявив, що на території області виявили БпЛА, який пізніше був «посаджений» засобами РЕБ. Постраждалих та руйнувань немає.

Московські аеропорти уже звично лякалися і зупиняли роботу, влада оголошувала план «Кавьор»

Джерело: Ракурс


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