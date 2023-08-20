Осторожнее с прогнозами - Кулеба ответил критикам контрнаступления

«Ніколи не недооцінюйте Україну», — так очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував виданню BILD негативні прогнози у західних ЗМІ щодо контрнаступу.

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Тепер вони виходять із того, що Україна не зможе так швидко відвоювати всю свою територію. Це показує, що з часом самі скептики стають оптимістичнішими. Наш успіх винагородить оптимістів і зруйнує репутацію тих, хто сумнівається, — сказав міністр.

Ми спокійно ставимося до таких висловлювань. З погляду неназваних чиновників, генералів та аналітиків Україна в лютому 2022 року мала припинити своє існування протягом від трьох до десяти днів.

Раніше декілька світових ЗМІ написали, що Україна цього року не зможе виконати ключову мету свого контрнаступу на півдні та дістатися Мелітополя.

Washington Post вважає, що «похмура оцінка заснована на жорстокій майстерності росії в захисті.

Видання додає, що в обороні рф «перевершила всі очікування». Мелітополь же вважається «воротами до Криму» через те, що є ключовим транспортним вузлом сухопутного коридору на півострів.

Експерти, опитані WP, поки що ставлять під сумнів взяття не тільки Мелітополя, а й Токмака. При цьому з боку влади США йдуть рекомендації Києву зосередити всі сили на одній ділянці та зробити прорив. Але Україна «обрала іншу стратегію» більш дрібномасштабних штурмів на різних ділянках.