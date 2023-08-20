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Двое украинских пилотов смогут научиться летать на F-16 за четыре месяца
Двое украинских пилотов смогут научиться летать на F-16 за четыре месяцаhttps://racurs.ua/n186371-dvoe-ukrainskih-pilotov-smogut-nauchitsya-letat-na-f-16-za-chetyre-mesyaca.htmlРакурс
Двоє українських пілотів зможуть опанувати винищувач F-16 за чотири місяці.
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Напередодні моїх два пілоти були протестовані інструкторами зі США. Якщо взяти загальну підготовку, по яких вони займаються, вона складає 32 місяці. По саме цих пілотах було прийнято рішення, що для такого класу пілотів, вони зможуть опанувати літак F-16 за чотири місяці, — сказав командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За його словами, існує гнучка система підходу до кожного пілота, а літаки типу F-16 зроблені у такий спосіб, аби пілот зосереджувався лише на використанні озброєння й «не зосереджувався відповідно на техніці пілотування».
Винищувач F-16 вже сідав на українські аеродроми, зазначив командувач Повітряних сил
Літак F-16, він був в Україні. Він сідав на наших аеродромах, ми проводили спільні навчання з пілотами F-16, і ми маємо досвід експлуатації, відповідно, літака F-16. Я думаю, це суттєво, — зазначив Олещук.
Наразі Україна займається підготовкою злітно-посадкових смуг — проводиться відповідна реконструкція, покращується покриття та інфраструктура аеродромів, будуються нові захисні споруди.
І я думаю з моменту набуття Україною літаків, ми зможемо їх прийняти в Україні, — додав він.
До Великої Британії та Швеції полетіли українські пілоти випуску 2023 та 2016 років. Про це Олещук в ефір телемарафону.
У цих країнах українські молоді та досвідчені льотчики освоюватимуть сучасні бойові літаки.
Я прийняв рішення, що у Велику Британію на навчання поїдуть пілоти випуску цього 2023 року. Що стосується Швеції — туди поїхали молоді пілоти випуску 2016 року, які вже мають достатній бойовий досвід, — сказав Олещук.
Він зазначив, що система підготовки в цих країнах є досить гнучкою. До кожного українського пілота інструктори підходять індивідуально. Спочатку окремо відбувається тестування навичок і можливостей кожного пілота.
Напередодні підготовки мої два пілоти були протестовані інструкторами США. Якщо взяти загальну підготовку, за якою вони займаються, то загальна підготовка складає 32 місяці. Стосовно наших двох пілотах було прийнято рішення, що вони зможуть опанувати літак F-16 за чотири місяці, — додав генерал-лейтенант.
Історія питання
16 травня 2023 року Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн для отримання Україною західних літаків.
Нідерланди та Велика Британія планують очолити «коаліцію винищувачів» для отримання Україною західних літаків, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема на F-16. До коаліції увійшли 11 країн.
Очікується, що Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати пілотів.
Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти та наземний персонал Повітряних сил розпочали підготовку до експлуатації багатоцільових винищувачів F-16.
Програмою навчання опікуються Нідерланди та Данія. План підготовки передбачає вивчення англійської мови. Наразі невідомо скільки триватимуть навчання.
За словами Резнікова, рішення про готовність українців ухвалять інструктори, коли побачать належний рівень індивідуальних навичок та взаємодії. За нинішніми оцінками така підготовка може тривати щонайменше півроку.
Також під часи візиту до Швеції, у суботу, президент України Володимир Зеленський заявив, що пілоти Повітряних сил ЗСУ тестують шведські винищувачі JAS 39 Gripen. Президент додав, що провів переговори про майбутні кроки, які б відкрили можливість отримати ці літаки.
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