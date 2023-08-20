Двоє українських пілотів зможуть опанувати винищувач F-16 за чотири місяці

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Двоє українських пілотів зможуть опанувати винищувач F-16 за чотири місяці.

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Напередодні моїх два пілоти були протестовані інструкторами зі США. Якщо взяти загальну підготовку, по яких вони займаються, вона складає 32 місяці. По саме цих пілотах було прийнято рішення, що для такого класу пілотів, вони зможуть опанувати літак F-16 за чотири місяці, — сказав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За його словами, існує гнучка система підходу до кожного пілота, а літаки типу F-16 зроблені у такий спосіб, аби пілот зосереджувався лише на використанні озброєння й «не зосереджувався відповідно на техніці пілотування».

Винищувач F-16 вже сідав на українські аеродроми, зазначив командувач Повітряних сил

Літак F-16, він був в Україні. Він сідав на наших аеродромах, ми проводили спільні навчання з пілотами F-16, і ми маємо досвід експлуатації, відповідно, літака F-16. Я думаю, це суттєво, — зазначив Олещук.

Наразі Україна займається підготовкою злітно-посадкових смуг — проводиться відповідна реконструкція, покращується покриття та інфраструктура аеродромів, будуються нові захисні споруди.

І я думаю з моменту набуття Україною літаків, ми зможемо їх прийняти в Україні, — додав він.

До Великої Британії та Швеції полетіли українські пілоти випуску 2023 та 2016 років. Про це Олещук в ефір телемарафону.