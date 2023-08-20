Кількість постраждалих у Чернігові наближається до 150 осіб

https://racurs.ua/ua/n186370-kilkist-postrajdalyh-u-chernigovi-nablyjaietsya-do-150-osib.html

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Кількість постраждалих у Чернігові зросла до 148 людей.

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Ворог учора забрав життя 7 людей і ще 148 осіб звернулися по меддопомогу або були доставлені поранені до лікарень. Станом на 6.20 неділі, 20 серпня, у лікарнях міста Чернігова залишається 41 особа. Їм надається вся необхідна медична допомога, 15 осіб було прооперовано, — повідомив в ефірі телемарафону Голова ОВА Чернігівської області В’ячеслав Чаус.

Обстріл Чернігова міжнародні суди розслідуватимуть як чергову атаку цивільних, вважає юрист Меттью Джиллет, який має досвід роботи в МКС та трибуналі щодо колишньої Югославії.

Те, що в драмтеатрі відбувалася подія за участі військових, якою рф може спробувати пояснити удар, навряд зможе переважити надмірну шкоду для населення, яку спричинила атака, розповів Джиллет «Суспільному».