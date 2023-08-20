Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Число пострадавших в Чернигове приближается к 150 человек

Число пострадавших в Чернигове приближается к 150 человек

20 авг 2023, 08:25
999

Кількість постраждалих у Чернігові зросла до 148 людей.


.

Ворог учора забрав життя 7 людей і ще 148 осіб звернулися по меддопомогу або були доставлені поранені до лікарень. Станом на 6.20 неділі, 20 серпня, у лікарнях міста Чернігова залишається 41 особа. Їм надається вся необхідна медична допомога, 15 осіб було прооперовано, — повідомив в ефірі телемарафону Голова ОВА Чернігівської області В’ячеслав Чаус.

6-річна Софія з Чернігова, яка загинула 20.08 від удару росіян. Дівчинка мала б йти 1 вересня у перший клас

Обстріл Чернігова міжнародні суди розслідуватимуть як чергову атаку цивільних, вважає юрист Меттью Джиллет, який має досвід роботи в МКС та трибуналі щодо колишньої Югославії.

Те, що в драмтеатрі відбувалася подія за участі військових, якою рф може спробувати пояснити удар, навряд зможе переважити надмірну шкоду для населення, яку спричинила атака, розповів Джиллет «Суспільному».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров