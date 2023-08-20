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Число пострадавших в Чернигове приближается к 150 человек
Число пострадавших в Чернигове приближается к 150 человекhttps://racurs.ua/n186370-chislo-postradavshih-v-chernigove-priblijaetsya-k-150-chelovek.htmlРакурс
Кількість постраждалих у Чернігові зросла до 148 людей.
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Ворог учора забрав життя 7 людей і ще 148 осіб звернулися по меддопомогу або були доставлені поранені до лікарень. Станом на 6.20 неділі, 20 серпня, у лікарнях міста Чернігова залишається 41 особа. Їм надається вся необхідна медична допомога, 15 осіб було прооперовано, — повідомив в ефірі телемарафону Голова ОВА Чернігівської області В’ячеслав Чаус.
Обстріл Чернігова міжнародні суди розслідуватимуть як чергову атаку цивільних, вважає юрист Меттью Джиллет, який має досвід роботи в МКС та трибуналі щодо колишньої Югославії.
Те, що в драмтеатрі відбувалася подія за участі військових, якою рф може спробувати пояснити удар, навряд зможе переважити надмірну шкоду для населення, яку спричинила атака, розповів Джиллет «Суспільному».
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