Во время вручения Шевченковской премии, фото: «Укринформ»

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Ракурс

Церемонія нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка за 2022 та 2023 роки відбулася у місті Бородянка Київської області сьогодні, 20 серпня.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Безумовно, є певні сталі місця, в яких завжди відбувалися церемонії нагородження — Канівська гора, чи музей Шевченка, але зважаючи з передусім безпекових питань, ми проводимо вручення тут, у Бородянці, — зазначив голова Шевченківського комітету Євген Нищук.

Він також зауважив, що Бородянка є символічним місцем для проведення церемонії вручення премії за 2022−2023 роки.

Наприкінці березня минулого року, коли я побачив розбомблений будинок і прострелений пам’ятник Тараса Шевченка, але який продовжував непохитно стояти, я побачив в цьому певний символізм спротиву рашизму, — пояснив Нищук.

Переможців премії нагородив заступник очільника Офісу президента Олексій Дніпров. Також на лауреатів привітали виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв й очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Національну премію України імені Тараса Шевченка 2023 року отримали:

Катерина Калитко за книгу поезій «Орден мовчальниць»;

учасники гурту «Хорея Козацька» за аудіоальбом «Пісні Української революції»;

літературознавець Михайло Назаренко за книгу «Крім „Кобзаря“ Антологія української літератури. 1792 — 1883» у двох частинах;

журналіст Віталій Портніков за публіцистичні статті та виступи останніх років;

режисер Ірина Цілик за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

Переможці отримали Національну премію України імені Тараса Шевченка у розмірі 429 тис. грн кожна.

Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року отримали:

у номінації «Кіномистецтво» — режисер Катерина Горностай із повнометражним ігровим фільмом «Стоп-Земля»;

у номінації «Література» — Тамара Горіха Зерня з романом «Доця»;

у номінації «Театральне мистецтво» — Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу «Погані дороги» Київського академічного театру драмі і комедії на лівому березі Дніпра.

Джерело: «Укрінформ»