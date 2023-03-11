Шевченковская премия-2023 — названы лауреаты (СПИСОК)https://racurs.ua/n180823-shevchenkovskaya-premiya-2023-nazvany-laureaty-spisok.htmlРакурс
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив прізвища переможців.
Перелік сьогодні, 11 березня, опублікований на сторінці комітету в соціальній мережі Фейсбук.
Зазначається, що комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво».
За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України, — вказано в повідомленні. — Рішення Комітету за результатами третього туру оприлюднюємо на офіційному веб-сайті Комітету, відповідно до пункту 8 Положення.
Лауреатами стали:
- поетеса Катерина Калитко — за книгу поезій «Орден мовчальниць»;
- виконавці гурту «Хорея Козацька» Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук — за авдіоальбом «Пісні Української революції»;
- літературознавець Михайло Назаренко — за книгу «Крім „Кобзаря“. Антологія української літератури. 1792−1883» у двох частинах;
- журналіст Віталій Портніков — за публіцистичні статті та виступи останніх років;
- режисер Ірина Цілик — за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».
Традиційно лауреатів Шевченківської премії оголошували у день народження Тараса Шевченка — 9 березня. Цього року перелік переможців не опублікували на сайті Офісу Президента 9 березня у зв’язку із запровадженням додаткових номінацій премії для митців на час воєнного стану — «За внесок у перемогу».
Про це йшлося у коментарі голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Макарова, опублікованого на Фейсбук-сторінці комітету.
У ньому Макаров зазначав, що вдатися до таких змін комітет спонукала війна — за офіційним Положенням, у змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за півроку до подання.
Таким чином, у конкурсі представлені роботи, створені до початку повномасштабної війни. Виходить, головна премія країни не повною мірою виконує своє основне призначення: фіксувати тенденції розвитку національної культури, служити орієнтиром мистецькій спільноті щодо актуальних напрямків креативного пошуку, — наголошував Макаров.
Оголосити переможців додаткового конкурсу разом із цьогорічними переможцями третього туру, які вже були визначені комітетом 15 лютого, планувалося 22 травня — у день перепоховання Кобзаря.
У коментарі агентству «Укрінформ» Макаров 10 березня Макаров повідомляв, що планується сім номінацій «За внесок у перемогу» — для відзначення людей, котрі творили під час війни задля підтримки українського духу, як в Україні, так і за кордоном. Він зазначав, що разом із внеском оцінюватиметься й мистецька якість запропонованих творів.
Однак я не врахував один момент: лавреати премії оголошуються указом, а указ про Шевченківську премію може бути лише один — їх не може бути два. Тому вчора Офіс Президента відтермінував цей указ до результатів оголошення по всіх номінаціях, включно з додатковою, — зазначав Макаров.
Джерело: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, «Укрінформ»