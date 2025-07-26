13 лауреатов каждый год: президент обновил правила вручения Шевченковской премии

https://racurs.ua/n208112-13-laureatov-kajdyy-god-prezident-obnovil-pravila-vrucheniya-shevchenkovskoy-premii.html

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Президент України Володимир Зеленський оновив правила вручення Шевченківської премії. Відтепер щороку можуть відзначати до 13 лауреатів.

Також указ уточнює умови участі. Так, премія буде присуджуватися творцям нових оригінальних творів, опублікованих протягом останніх п’яти років, але не пізніше як за пів року до їхнього висунення на здобуття національної премії.

Згідно з новим документом, допущено присудження до тринадцяти премій щорічно у розширеному переліку номінацій: