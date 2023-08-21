рф создала новую армию на оккупированном юге Украины. Фото:

https://racurs.ua/n186403-rf-sozdala-novuu-armiu-na-okkupirovannom-uge-ukrainy-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація розширює свої військові структури.

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Ворог створює нове військове формування — 18-ту загальновійськову армію. Формування, ймовірно, буде об'єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області, включаючи 22-й армійський корпус, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Британці зазначають, що нова російська армія, ймовірно, складатиметься переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України. Не виключено, що ворог прагне звільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках. Це могло призвести до того, що командування рф нещодавно передислокувало повітряно-десантні війська з Херсона до Оріхівського сектору, де йдуть запеклі бої.

Нагадаємо, партизанський рух «Атеш» повідомляв, що російські загарбники готують провести масштабну мобілізацію майже всіх вікових груп населення Криму. Також ворог готує мобілізацію й на інших тимчасово захоплених територіях України.