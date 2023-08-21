ВСУ освободили еще 3 км территорий под Бахмутом. Фото:

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Збройні сили України минулого тижня звільнили ще 3 кв. км на південному флангу довкола Бахмута.

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На півночі міста російські загарбники намагаються вибити українські війська із зайнятих позицій. Там ЗСУ зайняли ключові панівні висоти та добряче дошкуляють ворогу. Про це 21 серпня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону.

Що стосується Бахмутського напрямку, то новини зараз ідуть і щодо південного флангу й північного. Якщо дивитися на карту, то це схоже дещо на підкову довкола Бахмута, — зазначила вона.

За її словами, ворог на півночі міста не може опинився у пастці, бо не може вийти з Бахмута і в самому населеному пункті не має можливості повноцінно просуватися. Однак бої за місто відбуваються «гарячі».

Загалом ЗСУ звільнили 43 кв. км довкола Бахмута або по флангах міста.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ. Зокрема, різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ на Сватівсько-Кремінському напрямку.