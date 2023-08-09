На тлі успішних бойових дій ЗСУ значно збільшилась кількість втрат росіян на Сватівсько-Кремінському напрямку

Українські військові продовжують наступальну операцію на східному та південному напрямках.

.

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, — сказав речник.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ. Зокрема, різко збільшилася кількість поранених та загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ на Сватівсько-Кремінському напрямку.

У період з 1 по 7 серпня з вище зазначеного напрямку в шпиталь міста Бєлгород було відправлено близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня тяжкості. У той же час з метою приховування реальної кількості своїх втрат на фронті загиблих російських окупантів відправляють до Ростову-на-Дону.

Підсумки 531 дня війни:

Біля Роботиного рашисти намагались контратакувати — безрезультатно. Тим часом наші мають просування по лінії Роботине-Вербове

В Урожайному ЗСУ змогли зайти, як мінімум, на північ села. Тут ситуація у рашистів погана, їх обстрілюють з 3 сторін

Українські спецпризначенці форсували Дніпро і висадилися на лівому березі Дніпра, відтісняючи найманців в глибину. ГУР заявили, що їхні спецназівці з батальйону «Шаман» проводять «успішні операції» на лівобережжі Херсонщини та просуваються в глиб захоплених РФ територій.

На Куп’янському напрямку армія рф наступала в районах Сіньківки. Ситуація важка. Новоселівське наразі захоплене рашистами.

✙ Хамелеон (https://t.me/±N6f3IBkAqgwNGZi)