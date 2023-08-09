"Іскандерами" по Покровську - кількість загиблих збільшилася

https://racurs.ua/ua/n185986-iskanderamy-po-pokrovsku-kilkist-zagyblyh-zbilshylasya.html

Ракурс

Кількість загиблих у Покровську збільшилась до дев’яти людй. Серед поранених — двоє дітей, обидва хлопці, один із них — 11-річний Микита — у важкому стані.

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Загальна кількість поранених наближається до 90 осіб. Серед них значна кількість працівників ДСНС та поліції.

Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Ці дані оприлюднив увечері 8 серпня президент Володимир Зеленський у зверненні до українців за підсумком чергового дня війни рф в Україні.

Раніше влада повідомляла про два удари балістичними «Іскандерами» по Покровську.

Зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.