Воздушные силы рассказали детали учений пилотов ВСУ на F-16. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n186411-obuchenie-na-f-16-v-danii-nahodyatsya-70-ukrainskih-pilotov-i-aviatorov.html

Ракурс

Навчання на американських винищувачах F-16 в Данії проходитимуть 70 осіб.

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Вони — перша хвиля, далі буде друга і третя. Серед цих осіб не лише бойові льотчики, але й авіатори. Є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Авіаторам теж треба навчатись обслуговувати західну техніку та забезпечувати польоти. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив 21 серпня в ефірі телемарафону.

Інша група пілотів — це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою, — зазначив Ігнат.

За його словами, пілоти проходитимуть базову підготовку — англійську мову, легкомоторну техніку західну з переходом потім на винищувачі.

Речник Повітряних сил додав, що ця програма триватиме можливо до двох років, «але це та перспектива, яка на нас чекає".

Нагадаємо, Данія та Нідерланди передадуть Україні 61 винищувач F-16 після завершення навчання пілотів. Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі, а Данія — 19.