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Ракурс
ВСУ имели успех вблизи Работиного и Малой Токмачки. Фото: Генштаб

ВСУ добились успеха на Запорожском направлении — Минобороны

21 авг 2023, 14:20
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Контрнаступ ЗСУ триває на Бердянському та Мелітопольському напрямках.


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На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія перебуває в обороні. Ворог продовжує обстрілювати позиції Сил оборони та цивільні об'єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях. Окупанти при цьому активно застосовують баражуючи боєприпаси «Ланцет». Про це 21 серпня повідомило Міністерство оборони.

Успіх Збройних сил України зафіксували в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Росіяни спробували повернути втрачені положення біля Роботине, але їм це не вдалося.

В Роботине зараз триває планова бойова робота, — наголосили у відомстві.

Бойові дії на Півдні. Карта: ISW

Бойові дії на Півдні. Карта: ISW

Бойові дії на Півдні. Карта: ISW

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що за минулий тиждень Збройні сили України звільнили ще 3 кв. км на південному флангу довкола Бахмута. А на півночі міста російські загарбники намагаються вибити українські війська із зайнятих позицій.

Источник: Ракурс


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