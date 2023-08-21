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Гвардейцы уничтожили блиндаж с оккупантами. Фото: Нацгвардия

Блиндаж с оккупантами уничтожили гвардейцы на Юге (ВИДЕО)

21 авг 2023, 13:47
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Національна гвардія України продовжує завдавати нищівних ударів російським загарбникам.


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Зокрема, військовослужбовці підрозділу «Ластівка» 11-ї бригади імені Михайла Грушевського на Запорізькому напрямку знищили бліндаж з російськими військовими. Про це Нацгвардія повідомила 21 серпня у Facebook.

Влучно працюють нацгвардійці на Запорізькому напрямку. Бійці підрозділу «Ластівка» 11-ї бригади імені Михайла Грушевського влучили у бліндаж з військовими рф, — йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, військовослужбовці 3-го полку ССО України допомогли знищити на Бахмутському напрямку самохідний міномет 2С4 «Тюльпан» та самохідну гармату 2С7 «Піон», які обстрілювали українські позиції. По російських цілях влучно спрацювала артилерія ЗСУ після того, як спецпризначенці виявили це озброєння та передали координати.

Источник: Ракурс


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