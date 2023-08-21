«Получил повреждение неиспользуемый самолет» — БПЛА атаковал авиабазу «Шайковка» в Калужской области рф

https://racurs.ua/n186417-poluchil-povrejdenie-neispolzuemyy-samolet-bpla-atakoval-aviabazu-shaykovka-v-kalujskoy.html

Ракурс

Безпілотник впав на територію російського аеродрому. Пошкодив літак.

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За інформацією російських ЗМІ, сталося це на аеродромі «Шайковка» в Калузькій області сьогодні вранці. Літак, який отримав пошкодження, нібито не використовується. Постраждалих, переконують, немає.

Росіяни пишуть, що на місці падіння утворилася вирва і почалася пожежа, яку оперативно загасили. За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає.

Повідомляється, що це був цивільний коптер, оснащений вибухівкою та посиленою батареєю.

Інші пабліки повідомляють, що був пошкоджений літак, що не використовується.

Ймовірно, йдеться про аеродром «Шайковка», де базуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М3 (і дуже сумнівно, що серед них є такі, які геть «не використовуються»).

Чекаємо підтверджень, бажано з такими самими яскравими фото, як попереднього разу в Сольцах.

Нагадаємо, два дні тому на російському аеродромі «Сольци» у Новгородській області теж пролунав вибух, внаслідок якого була знищена одна з «тушок».