"Шахеды" повредили крепость XVII века в Меджибоже

https://racurs.ua/n186416-shahedy-povredili-krepost-xvii-veka-foto.html

Ракурс

На Хмельниччині внаслідок атаки «шахедами» 19 серпня пошкоджено пам’ятку архітектури 16 століття Меджибізьку фортецю.

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На момент обстрілу там проходила школа лідерства, де перебували 300 студентів. Після оголошення повітряної тривоги вони перейшли в укриття.

Вибуховою хвилею частково зруйновано вікна, двері музею, покрівля Лицарської вежі, повідомили на сторінці заповідника у Facebook.

Меджибізька фортеця — пам’ятка архітектури 16 століття, внесена до Державного реєстру національного культурного надбання.