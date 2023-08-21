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Ракурс
"Шахеды" повредили крепость XVII века в Меджибоже

«Шахеды» повредили крепость XVII века (ФОТО)

21 авг 2023, 16:37
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На Хмельниччині внаслідок атаки «шахедами» 19 серпня пошкоджено пам’ятку архітектури 16 століття Меджибізьку фортецю.


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На момент обстрілу там проходила школа лідерства, де перебували 300 студентів. Після оголошення повітряної тривоги вони перейшли в укриття.

Вибуховою хвилею частково зруйновано вікна, двері музею, покрівля Лицарської вежі, повідомили на сторінці заповідника у Facebook.

"Шахеди" пошкодили фортецю XVII століття у Меджибожі

"Шахеди" пошкодили фортецю XVII століття у Меджибожі

Меджибізька фортеця — пам’ятка архітектури 16 століття, внесена до Державного реєстру національного культурного надбання.

"Шахеди" пошкодили фортецю XVII століття у Меджибожі

Источник: Ракурс


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