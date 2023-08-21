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"Шахеды" повредили крепость XVII века в Меджибоже
«Шахеды» повредили крепость XVII века (ФОТО)https://racurs.ua/n186416-shahedy-povredili-krepost-xvii-veka-foto.htmlРакурс
На Хмельниччині внаслідок атаки «шахедами» 19 серпня пошкоджено пам’ятку архітектури 16 століття Меджибізьку фортецю.
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На момент обстрілу там проходила школа лідерства, де перебували 300 студентів. Після оголошення повітряної тривоги вони перейшли в укриття.
Вибуховою хвилею частково зруйновано вікна, двері музею, покрівля Лицарської вежі, повідомили на сторінці заповідника у Facebook.
Меджибізька фортеця — пам’ятка архітектури 16 століття, внесена до Державного реєстру національного культурного надбання.
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