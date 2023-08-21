"Шахеди" пошкодили фортецю XVII століття у Меджибожі

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"Шахеди" пошкодили фортецю XVII століття
«Шахеди» пошкодили фортецю XVII століття (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186416-shahedy-poshkodyly-fortecu-xvii-stolittya-foto.htmlРакурс
На Хмельниччині внаслідок атаки «шахедами» 19 серпня пошкоджено пам’ятку архітектури 16 століття Меджибізьку фортецю.
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На момент обстрілу там проходила школа лідерства, де перебували 300 студентів. Після оголошення повітряної тривоги вони перейшли в укриття.
Вибуховою хвилею частково зруйновано вікна, двері музею, покрівля Лицарської вежі, повідомили на сторінці заповідника у Facebook.
Меджибізька фортеця — пам’ятка архітектури 16 століття, внесена до Державного реєстру національного культурного надбання.