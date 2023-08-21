За вбивство семи новонароджених у Манчестері оголосили найжорсткіший вирок у Британії

У Манчестері оголосили найжорсткіший вирок у Британії - за вбивство семи новонароджених

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Суд Манчестера засудив медсестру Люсі Летбі, винну у вбивстві семи новонароджених, до довічного ув’язнення без права на помилування чи дострокове звільнення.

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Це найжорсткіший вирок у британській правовій системі.

Саме на такому вироку наполягало звинувачення, заявляючи, що дії обвинуваченої підпадають під категорію усвідомленого садизму.

Адвокати Летбі ще до оголошення вердикту говорили, що в цій справі не було жодної можливості шукати будь-які пом’якшувальні обставини та розраховувати на поблажливість присяжних. Летбі відмовилася бути присутньою в залі суду під час оголошення вироку. Вона стала четвертою жінкою в історії англійського права, засудженої на довічний термін.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав її відмову подивитися в очі рідним своїх жертв ганебним боягузтвом. Він пообіцяв, що уряд внесе поправки до законодавства, які зобов’яжуть засуджених бути присутніми під час вироків.

Тим часом суддя Джастіс Госс зачитував своє звернення до засудженої у першій особі, начебто вона була присутня у залі суду.

Життя новонароджених немовлят обірвалися, тільки-но розпочавшись, а життя їхніх рідних назавжди зруйновані. Мотиви твоїх діянь відомі тобі одній, — сказав суддя Госс.

Суддя окремо звернув увагу на особливий цинізм, з яким Люсі Летбі вбила одного з немовлят. В останні хвилини його життя вона разом з іншими медиками брала активну участь у його реанімації, вдаючи, що сподівається на його порятунок.

Також детально суддя зупинився на кожному випадку загибелі та заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю всіх немовлят.

Крім семи доведених вбивств, у ході суду над Летбі було також доведено її провину у замаху на життя ще шістьох немовлят. Ще за шістьма епізодами, що розглядалися на процесі, присяжні не змогли винести вердикт.

Летбі вбивала новонароджених, вводячи їм повітря шприцом, з червня 2015 по червень 2016 року, коли працювала в лікарні графині Честерської (основна лікарня Національної служби охорони здоров’я в графстві Честер).

Вона також використовувала такі методи, як перегодовування та отруєння інсуліном.

Деякі колеги Летбі запідозрили її причетність вже після трьох перших смертей: у всіх випадках на момент загибелі дітей вона була на чергуванні. Однак адміністрація лікарні спочатку не сприйняла цього серйозно.

Летбі, ніякий вирок не компенсує тієї болісної агонії, яку ми пережили внаслідок твоїх діянь, — сказала до оголошення вердикту мати одного з немовлят, убитих медсестрою.

В очікуванні вироку адвокати оприлюднили заяву батьків двійнят — одного з яких було вбито. За їхніми словами, другу дитину врятувало лише те, що після трагічної та незрозумілої смерті перша сім’я наполягла, щоб біля ліжечка іншої дитини постійно чергував член сім’ї.

21 серпня суддя та всі присутні в залі суду заслухали цілу низку свідчень та зізнань батьків дітей, які стали жертвами Летбі. Дехто зізнається, що ненависть до медсестри стала для них такою ж руйнівною, як і втрата дитини.