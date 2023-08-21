На Хрещатик привезли російську військову техніку

https://racurs.ua/ua/n186414-na-hreschatyk-pryvezly-rosiysku-viyskovu-tehniku-foto-video.html

Ракурс

У Києві на Хрещатику уранці 21 серпня почали встановлювати знищену російську техніку для виставки до Дня незалежності.

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Як пише «Суспільне», на центральну вулицю столиці стягнули близько 20 одиниць знищеної ворожої техніки, зокрема, танки, самохідні гаубиці, БМП, МТЛБ, БТРи, БМД, а також залишки збитих ракет.

Хрещатик для автомобілів перекрили на тиждень — з 20 серпня до 28 серпня.

Знищені російські танки та іншу техніку почали привозити до центру Києва із неділі 20 серпня.

Киян зараз на Хрещатик до техніки не пускають, як розповіли кореспондентові BBC, зараз її «перевіряють». Люди проходять повз або фотографуються поруч на тлі кістяків танків та іншої техніки.

Окрім виставки, інших масових заходів у День незалежності не буде, повідомили у мерії міста. Українська розвідка припускає, що росія може готувати провокації чи обстріли на 24 серпня, оскільки символи української державності є «особливими подразниками» для росіян.