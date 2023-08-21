Заміна авіапарку Повітряних сил - Ігнат розповів про необхідну кількість винищувачів

Україні необхідно 126 західних винищувачів, аби замінити старий авіапарк. Саме така кількість літаків прописана у візії Повітряних сил.

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Про це розповів речник ВПС Юрій Ігнат.

Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно-таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавали ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних і по тилах противника, зокрема, — заявив у ефірі «Радіо Свобода» Ігнат.

Він додав, якщо Україні передадуть 42 F-16, то це приблизно чотири авіабригади.

Україна може використовувати F-16 лише на своїй території, заявив міністр оборони Данії Еллеманн-Єнсен. Данія передає Україні винищувачів F-16 з умовою, що їх застосовуватимуть лише для звільнення українських територій.

Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення ворога з території України. І не більш. Такі умови, чи то танки, чи винищувачі, чи щось інше, — сказав міністр.

Навчання на американських винищувачах F-16 в Данії проходитимуть 70 осіб.

Тим часом Швеція поки не планує передавати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, заявив премʼєр Ульф Крістерссон. Країні самій потрібні ці літаки для захисту, поки вона не є членом НАТО.

Напередодні Володимир Зеленський повідомляв, що тестові випробування цих літаків за участі наших пілотів уже почалися.