Оккупанты на Луганщине несколько месяцев не выплачивают зарплаты коммунальщикам — ОВАhttps://racurs.ua/n186440-okkupanty-na-luganschine-neskolko-mesyacev-ne-vyplachivaut-zarplaty-kommunalschikam-ova.htmlРакурс
На Луганщині в населених пунктах, окупованих рашистами у 2022 році, комунальники по кілька місяців не отримують зарплати.
Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Зокрема, без грошей по декілька місяців комунальники Сєвєродонецька, Лисичанська, та Рубіжного.
Крім того, у Сєвєродонецьку працівникам об'єднання «Азот» вже рік обіцяють запуск, проте робота поки обмежується вирізанням металобрухту. У винагороду вони отримують продуктові набори.
Таке враження, що в захоплених у 2022 році містах не передбачена навіть виплата зарплати. Звісно, що колаборанти, які працюють в окупаційних органах влади, і керівники установ її отримують, — наголошують в ОВА.
На сайті Центру національного спротиву повідомляється, що колаборанти з тимчасово окупованих територій скаржаться у Москву, що у регіоні не залишилось достатньої кількості комунальників.
Найкращою ілюстрацією підтримки окупації з боку місцевих є той факт, що росіянам навіть довелось закрити блок-пост на виїзд до вільної України, через масовий відтік людей, — зазначають у ЦНС, — Проте місцеві продовжують виїжджати до України через рф й відтак в регіоні вже немає робочої сили.
Зазначається, що рашисти спочатку завозили на окуповані території своїх лікарів, вчителів, будівельників, рятувальників та пропагандистів — тепер же настала черга комунальників.
Через барк останніх на ТОТ не можуть повноцінно функціонувати галузь ЖКГ. Тому гауляйтери прохають москву вислати «спеціалістів» з рф, — зазначають у ЦНС.