Рашисти вже кілька місяців не виплачують зарплати комунальникам Луганщини, фото: «Циклопедия»

https://racurs.ua/ua/n186440-okupanty-na-luganschyni-kilka-misyaciv-ne-vyplachuut-zarplaty-komunalnykam-ova.html

Ракурс

На Луганщині в населених пунктах, окупованих рашистами у 2022 році, комунальники по кілька місяців не отримують зарплати.

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Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зокрема, без грошей по декілька місяців комунальники Сєвєродонецька, Лисичанська, та Рубіжного.

Крім того, у Сєвєродонецьку працівникам об'єднання «Азот» вже рік обіцяють запуск, проте робота поки обмежується вирізанням металобрухту. У винагороду вони отримують продуктові набори.

Таке враження, що в захоплених у 2022 році містах не передбачена навіть виплата зарплати. Звісно, що колаборанти, які працюють в окупаційних органах влади, і керівники установ її отримують, — наголошують в ОВА.

На сайті Центру національного спротиву повідомляється, що колаборанти з тимчасово окупованих територій скаржаться у Москву, що у регіоні не залишилось достатньої кількості комунальників.

Найкращою ілюстрацією підтримки окупації з боку місцевих є той факт, що росіянам навіть довелось закрити блок-пост на виїзд до вільної України, через масовий відтік людей, — зазначають у ЦНС, — Проте місцеві продовжують виїжджати до України через рф й відтак в регіоні вже немає робочої сили.

Зазначається, що рашисти спочатку завозили на окуповані території своїх лікарів, вчителів, будівельників, рятувальників та пропагандистів — тепер же настала черга комунальників.