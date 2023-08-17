Бригаду «Азов» перекинули у район Серебрянського лісництва на Луганщині

Командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко

https://racurs.ua/ua/n186281-brygadu-azov-perekynuly-u-rayoni-serebryanskogo-lisnyctva-na-luganschyni.html

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Бригада «Азов» повернулась на фронт, повідомив очільник департаменту планування Нацгвардії Уршалович.

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За його словами, військові «Азов» розпочали виконувати бойові завдання у районі Серебрянського лісництва на Луганщині.

Легендарна бригада спеціального призначення «Азов» відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва, — сказав він.

За словами Уршаловича, бійці утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, росіяни штурмують українські позиції в районі Лиману та Куп’янська. Днями з цієї ділянки фронту повернувся командувач Сухопутними силами Олександр Сирський.

8 липня із Туреччини повернулись додому українські воїни Редіс, Калина, Волина", Хоменко і Шлега. Тоді ж Прокопенко заявив, що вони продовжуватимуть боротьбу та ще покажуть себе в бою. 16 липня «Редіс» уперше після полону зустрівся з бійцями ''Азову".