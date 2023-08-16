Ситуація на фронті - росіяни атакують біля Куп'янська і перегруповуються на Лиманському напрямку

https://racurs.ua/ua/n186250-sytuaciya-na-fronti-rosiyany-atakuut-bilya-kup-yanska-i-peregrupovuutsya-na-lymanskomu-napryamku.html

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський працював у військах на сході у зв’язку з ускладненням ситуації на Куп’янському напрямку.

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У своїх соцмережах генерал 16 серпня написав, що більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста.

Український командир написав, що росіяни штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагаються прорвати оборону ЗСУ. Його мета — блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська.

Сирський написав про ухвалені за результатами роботи з командирами на цьому напрямку «важливі рішення, які забезпечать надійність оборони».

На Лиманському напрямку російські виродки проводять перегруповування, замінюють частини, що втратили боєздатність внаслідок втрат. Генерал вважає, що там рф не полишає планів щодо нових наступальних дій.

Сирський повідомив, що задача ЗСУ — максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення.

Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій, — написав генерал у своєму ТГ-каналі.

На Бахмутському напрямку, за його словами, ситуація складна, але контрольована. Армія рф контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Разом з тим, у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед.