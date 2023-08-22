«Шахед» влучив у будівлю міськради на Чернігівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186439-shahed-vluchyv-u-budivlu-miskrady-na-chernigivschyni-foto.htmlРакурс
На Чернігівщині запущений рашистами дрон-камікадзе типу Shahed частково зруйнував будівлю міської ради у Семенівці.
Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на голову громади Сергія Деденка.
Пошкодження серйозні. Дах, перекриття, поверхи, вікна. Навпроти — будинок культури, там вилетіло пару вікон. Ми не вважаємо, що це глобальне пошкодження. Вилетіло — будемо міняти, — зазначив Деденко.
За словами голови громади, незначних пошкоджень зазнали ще кілька будинків.
У когось шифер пошкодило, у когось вікна повилітали, сарай пошкоджено в одному з приватних будинків, — розповів він.
Деденко зазначив, ша будівля міськради стоїть на площі, навколо неї немає житлових будинків, тому й значних ушкоджень вони не зазнали.
Загиблих немає внаслідок цієї події немає.
Джерело: «Суспільне»