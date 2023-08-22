Наслідки влучання російського безпілотника, фото: ОК «Північ»

https://racurs.ua/ua/n186439-shahed-vluchyv-u-budivlu-miskrady-na-chernigivschyni-foto.html

Ракурс

На Чернігівщині запущений рашистами дрон-камікадзе типу Shahed частково зруйнував будівлю міської ради у Семенівці.

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Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на голову громади Сергія Деденка.

Пошкодження серйозні. Дах, перекриття, поверхи, вікна. Навпроти — будинок культури, там вилетіло пару вікон. Ми не вважаємо, що це глобальне пошкодження. Вилетіло — будемо міняти, — зазначив Деденко.

За словами голови громади, незначних пошкоджень зазнали ще кілька будинків.

У когось шифер пошкодило, у когось вікна повилітали, сарай пошкоджено в одному з приватних будинків, — розповів він.

Деденко зазначив, ша будівля міськради стоїть на площі, навколо неї немає житлових будинків, тому й значних ушкоджень вони не зазнали.

Загиблих немає внаслідок цієї події немає.

Джерело: «Суспільне»