Ракурсhttps://racurs.ua/
Алексей Резников, фото: LIGA.net
Количество участников боевых действий в Украине назвал Резниковhttps://racurs.ua/n186442-kolichestvo-uchastnikov-boevyh-deystviy-v-ukraine-nazval-reznikov.htmlРакурс
В Україні наразі близько мільйона людей є учасниками бойових дій.
.
Про це на Міжнародному ветеранському форумі заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє «Радіо Свобода».
За 9,5 років цієї війни в нас уже близько мільйона учасників бойових дій, — наголосив Резніков.
Ми знаємо точно їхні поточні проблеми і завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо з усіх цих питань, і будуть зміни. Наразі уже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо, — додав він.
Міністр наголосив — через певний час «у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани, тому підтримка ветеранів має дуже велике значення».
Джерело: «Радіо Свобода»
Читайте также
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...