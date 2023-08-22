Алексей Резников, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n186442-kolichestvo-uchastnikov-boevyh-deystviy-v-ukraine-nazval-reznikov.html

Ракурс

В Україні наразі близько мільйона людей є учасниками бойових дій.

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Про це на Міжнародному ветеранському форумі заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє «Радіо Свобода».

За 9,5 років цієї війни в нас уже близько мільйона учасників бойових дій, — наголосив Резніков.

Ми знаємо точно їхні поточні проблеми і завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо з усіх цих питань, і будуть зміни. Наразі уже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо, — додав він.

Міністр наголосив — через певний час «у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани, тому підтримка ветеранів має дуже велике значення».

Джерело: «Радіо Свобода»