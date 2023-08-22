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Украина получит новый транш помощи от Евросоюза

1,5 млрд евро помощи Украине выделил Евросоюз

22 авг 2023, 13:53
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Євросоюз виділив Україні ще один транш макрофінансової допомоги.


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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Твіттер) сьогодні, 22 серпня, повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з ремонту, відновлення та забезпечення функціонування держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 млрд євро. І ще більше надійде цього року і після нього, — зазначила вона.

Источник: Ракурс


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