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Украина получит новый транш помощи от Евросоюза
1,5 млрд евро помощи Украине выделил Евросоюзhttps://racurs.ua/n186441-1-5-mlrd-evro-pomoschi-ukraine-vydelil-evrosouz.htmlРакурс
Євросоюз виділив Україні ще один транш макрофінансової допомоги.
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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Твіттер) сьогодні, 22 серпня, повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з ремонту, відновлення та забезпечення функціонування держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 млрд євро. І ще більше надійде цього року і після нього, — зазначила вона.
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