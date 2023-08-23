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Зеленский ответил на вопрос о "более интенсивной мобилизации"
Зеленский ответил на вопрос о «более интенсивной мобилизации»https://racurs.ua/n186480-zelenskiy-otvetil-na-vopros-o-bolee-intensivnoy-mobilizacii.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський заявляє, що військові звернулись до нього з тим, щоб дати можливість більше мобілізовувати людей.
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Журналістка на брифінгу після саміту «Кримськ платформа» запитала президента, чи буде посилення мобілізації та чи будуть «служити всі»?
Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати, — відповів Зеленський.
Також він додав, що «дуже важливо розуміти, хто це робить і як.
Питання військкоматів дуже важливе, питання ВЛК — дуже важливе. Треба дуже швидко навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати, як, ким, чим, — сказав глава держави.
За підсумками саміту «Кримська платформа» Володимир Зеленський провів брифінг. Він також розповів про контрнаступ на південному напрямку:
Там усе заміновано. Дуже часто люди йдуть пішки, аби не втратити ту дефіцитну броньовану техніку. Якби у нас її було із запасом, то можна б було ризикувати. Перш за все [важливі] люди, потім техніка. […] Ніхто не жаліється, усі борються.
Зеленський відкинув ідею перекидання військ зі сходу на південь, про що написали деякі американські медіа з посиланням на військових експертів.
Хтось розуміє, скільки там людей, скільки там окупантів на сході? Приблизно 200 тисяч. […] Давайте візьмемо звідти наші збройні сили й кудись їх перекинемо. Але після цього пара днів, і [росіяни візьмуть] Словʼянськ, Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги. Але ми цього не допустимо, і нехай усі аналітики світу на це навіть не розраховують.
На запитання, скільки Україна «ще може протриматися», Зеленський відповів, що «у нас немає шансу по-іншому діяти, крім як продовжити відстоювати свою державу і деокупувати нашу територію».
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