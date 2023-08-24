Google поздравил Украину с Днем Независимости новым ярким дудлом

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Ракурс

Американський пошуковий гігант Google розробив дудл, присвячений незламності українців. 24 серпня 2023 року розробники оприлюднили на центральній сторінці новий яскравий дудл, стилізований у жовтих-блакитних кольорах. На малюнку зображені українські символи незламності та стійкості як-то національний стяг та керамічний півник з Бородянки.

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Компанія представила образ українців, які шанують традиції та створюють нове: люди одягнуті у схожі на традиційні костюми та сучасний дизайнерський одяг. Разом із дітьми, котами та собаками вони крокують уперед під звуки музики.

Авторкою дудлу є художниця Поліна Дорошенко. Вона народилася у травні 1989 року у Києві, навчалася у Національній академії образотворчого мистецтва й архітектури. Її ілюстрації також можна побачити на сторінках книжок «Видання Старого Лева». Зокрема, вона є авторкою ілюстрацій до книги «Розповідь про Україну. Гімн слави та свободи» Олени Харченко і Майкла Семпсона.