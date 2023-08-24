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Ракурс
Турецкая компания на День Независимости бесплатно передала ГУР "Байрактар"

Турецкая компания на День Независимости подарила ГУР «Байрактар»

24 авг 2023, 12:20
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Турецька компанія Baykar Makina привітала Головне управління розвідки Міністерства оборони з Днем Незалежності та безкоштовно передала їм ударний безпілотник Bayraktar TB2.


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Найкращий подарунок до свята — нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність, — кажуть розвідники.

У ГУР вказали, що це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня Baykar Makina вже передавала розвідникам два безпілотники Bayraktar TB2.

Висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи, — підсумували у ГУР.

Источник: Ракурс


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