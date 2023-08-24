Турецкая компания на День Независимости подарила ГУР «Байрактар»

Турецкая компания на День Независимости бесплатно передала ГУР "Байрактар"

https://racurs.ua/n186502-tureckaya-kompaniya-na-den-nezavisimosti-podarila-gur-bayraktar.html

Ракурс

Турецька компанія Baykar Makina привітала Головне управління розвідки Міністерства оборони з Днем Незалежності та безкоштовно передала їм ударний безпілотник Bayraktar TB2.

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Найкращий подарунок до свята — нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність, — кажуть розвідники.

У ГУР вказали, що це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня Baykar Makina вже передавала розвідникам два безпілотники Bayraktar TB2.