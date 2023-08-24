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Турецька компанія на День Незалежності безкоштовно передала ГУР “Байрактар”
Турецька компанія на День Незалежності безкоштовно передала ГУР «Байрактар»https://racurs.ua/ua/n186502-turecka-kompaniya-na-den-nezalejnosti-bezkoshtovno-peredala-gur-bayraktar.htmlРакурс
Турецька компанія Baykar Makina привітала Головне управління розвідки Міністерства оборони з Днем Незалежності та безкоштовно передала їм ударний безпілотник Bayraktar TB2.
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Найкращий подарунок до свята — нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність, — кажуть розвідники.
У ГУР вказали, що це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня Baykar Makina вже передавала розвідникам два безпілотники Bayraktar TB2.
Висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи, — підсумували у ГУР.