Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Турецька компанія на День Незалежності безкоштовно передала ГУР “Байрактар”

Турецька компанія на День Незалежності безкоштовно передала ГУР «Байрактар»

24 сер 2023, 12:20
999

Турецька компанія Baykar Makina привітала Головне управління розвідки Міністерства оборони з Днем Незалежності та безкоштовно передала їм ударний безпілотник Bayraktar TB2.


.

Найкращий подарунок до свята — нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність, — кажуть розвідники.

У ГУР вказали, що це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня Baykar Makina вже передавала розвідникам два безпілотники Bayraktar TB2.

Висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи, — підсумували у ГУР.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів