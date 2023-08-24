ГУР про десант на мисі Тарханкут: Спецоперація триває

https://racurs.ua/ua/n186501-gur-pro-desant-na-mysi-tarhankut-specoperaciya-tryvaie.html

Ракурс

На території тимчасово окупованого Криму на мисі Тарханкут сьогодні висадилися бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

.

Про це «Суспільному» повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

В рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється, — сказав Юсов.

Раніше видання «Крим.Реалії» повідомило, що на окупованому півострові лунали вибухи. Близько 5.00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи. У селі Маяк перебуває база 3-го радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил росії. Також на Тарханкуті розташований радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру є позиції для ППО.