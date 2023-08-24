Самолет F-16, фото: Metziker

https://racurs.ua/n186520-norvegiya-peredaet-ukraine-dva-istrebitelya-f-16-dlya-obucheniya-premer.html

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Норвегія передасть Україні два винищувачі F-16, систему ППО IRIS-T, а також має намір переконати партнерів передати системи NASAMS.

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Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере розповів про це сьогодні, 24 серпня, на прес-конференції у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Два винищувачі ми виділяємо для навчання. Не так багато, але я сподіваюся, що ми зможемо їх передати Україні. Ми зробимо це знову ж таки тільки після того, як минулого тижня на це дали згоду Сполучені Штати, — зазначив він.

Ми також передаємо систему IRIS-T. Система, яка також дасть можливість захистити інфраструктуру та життя людей від безпілотників, — додав прем'єр.

Він також згадав систему ППО NASAMS. Зокрема, повідомив, що сьогодні безпосередньо бачив як з нею працюють українські оператори і як вона може допомогти врятувати життя людей

Можу вам сказати, що ми зробимо все можливе, щоб переконати партнерів і надати NASAMS, які вони мають, Україні, де вони найбільше потрібні, — зазначив прем'єр Норвегії.

Гар Стере також заявив, що «виробництво цих новітніх систем триватиме і, сподіваюся, буде прискорене».

Крім того, він запевнив, що Норвегія і надалі підтримуватиме Україну у відновленні енергетичної інфраструктури.

Сьогодні зранку я спілкувався з нашими колегами, був на певних об'єктах, бачив, як їх зруйнували російські ракети та як ви можете захистити Київ і регіони. Але також ми хочемо допомогти в питаннях зберігання газу для наступної зими, як ми це робили минулого року, — наголосив він.

Також Гар Стере повідомив, що Норвегія передасть Україні кілька наборів для розмінування.

Перед вами, звісно, велике завдання — розмінування великих територій на півдні та сході, — зазначив він.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»